ПОЛІТИКА НОВИНИСпецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прибуває з візитом до України 21 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
До України вдруге за місяць прибуває спецпредставник Держдепу США
Волкер відвідував Київ раніше цього місяця разом з державним секретарем Рексом Тіллерсоном
Фото: youtube.com
Про це у п'ятницю ввечері повідомляє Reuters.
Згідно з інформацією, протягом тижневого відрядження Волкер відвідає схід України, Київ, потім Францію, Бельгію, Австрію та Великобританію.
В Україні спецпредставник Держдепу має провести переговори з офіційними особами, членами моніторингових місій та "тими, хто постраждав від російської агресії".
Він також зустрінеться з офіційними особами Європейського Союзу, НАТО та ОБСЄ.
Волкер відвідував Київ раніше цього місяця разом з державним секретарем Рексом Тіллерсоном.
Нагадаємо. що 7 липня стало відомо про те, що Державний департамент США призначив колишнього посла країни у НАТО Курта Волкера спеціальним представником по Україні.
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