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До України вдруге за місяць прибуває спецпредставник Держдепу США

Волкер відвідував Київ раніше цього місяця разом з державним секретарем Рексом Тіллерсоном
Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прибуває з візитом до України 21 липня.
До України вдруге за місяць прибуває спецпредставник Держдепу США Фото: youtube.com

Про це у п'ятницю ввечері повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією, протягом тижневого відрядження Волкер відвідає схід України, Київ, потім Францію, Бельгію, Австрію та Великобританію.

В Україні спецпредставник Держдепу має провести переговори з офіційними особами, членами моніторингових місій та "тими, хто постраждав від російської агресії".

Він також зустрінеться з офіційними особами Європейського Союзу, НАТО та ОБСЄ.

Волкер відвідував Київ раніше цього місяця разом з державним секретарем Рексом Тіллерсоном.

Нагадаємо. що 7 липня стало відомо про те, що Державний департамент США призначив колишнього посла країни у НАТО Курта Волкера спеціальним представником по Україні.

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21 07 2017 22:18
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