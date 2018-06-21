Доба у зоні бойових дій на Донбасі: 30 обстрілів, 3 військових поранено

Минулої доби, російсько-окупаційні війська 30 разів порушили режим припинення вогню, з них 6 із застосовуванням артилерії та мінометів.

20 червня, на луганському напрямку противник вдався до провокацій в районах населених пунктів Новотошківське та Золоте, де відкривав вогонь по українських позиціях з артилерії та стрілецької зброї. Підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, повідомляє прес-центр штабу ООС.

На донецькому та маріупільському напрямках відзначається активізація противника в районах населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Павлопіль, Водяне, Широкине.

З настанням темної пори доби, ворог здійснював провокаційні обстріли переважно зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів.

"За необхідності, підрозділи Об'єднаних сил вогнем у відповідь придушували вогневі точки противника, змушуючи його припинити вогонь", - зазначають у штабі.

Під час бойових дій минулої доби зазнали поранень три українських військовослужбовці, втрат немає.

Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, в результаті військової операції схоплено колишнього українського військового Олексія Бідусенка, який рік тому перейшов на бік російських окупаційних військ.