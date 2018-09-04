Доба в АТО: 35 обстрілів, п’ятеро українських воїнів отримали поранення

Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 35 обстрілів позицій українських захисників застосувавши при цьому озброєння заборонене Мінськими угодами.

На Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів, а також мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів агресор обстрілював укріплення ЗСУ поблизу Луганського. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї вогонь вівся по захисниках Світлодарська. Також гранатомети окупанти застосували неподалік Кримського та Валуйського, передає прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї агресор вів вогонь по укріпленнях ЗСУ поблизу Водяного, Лебединського, Богданівки, Кам’янки, Пищевика та Широкиного. Крім цього, в районі Богданівки ворог застосував озброєння БМП, неподалік Водяного, Гнутового та Пищевика – великокаліберні кулемети, по захисниках Авдіївки, Павлополя, Талаківки та Шахти "Бутівка" – стрілецьку зброю, а по оборонцях Широкиного – вівся снайперський вогонь.

Унаслідок бойових дій п’ятеро українських воїнів отримали поранення. Постраждалих захисників оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що впродовж доби 7 квітня російсько-окупаційні війська продовжували ігнорувати "великоднє перемир’я" і здійснили 42 обстріли позицій українських захисників.