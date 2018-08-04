"Великоднє перемир'я": Бойовики 42 рази обстріляли позиції ЗСУ за добу

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували ігнорувати "великоднє перемир’я" і здійснили 42 обстріли позицій українських захисників.

На донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї агресор обстріляв укріплення ЗСУ поблизу Кам’янки, Талаківки та Водяного, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Гранатомети та стрілецьку зброю бойовики застосували по захисниках Авдіївки та Шахти "Бутівка", великокаліберні кулемети – по оборонцях Харчовика, протитанковий ракетний комплекс – в районі Талаківки, а неподалік Широкиного, Славного та Павлополя – вели снайперський вогонь.

Також під обстріли зі стрілецької зброї потрапили українські укріплення в районі Славного, Павлополя, Красногорівки, Широкиного, Гнутового та Харчовика.

На луганському напрямку з 82-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів агресор вів вогонь по українських опорних пунктах під Луганським. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляні захисники Малинового.

Нагадаємо, що від травня минулого року внаслідок обстрілів населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури на території Донецької та Луганської областей загинули 32 мирних жителі та було поранено 25 осіб.