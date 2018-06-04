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Від травня минулого року через обстріли на Донбасі загинули 32 мирних жителі

Поранення здобули 25 осіб
Від травня минулого року внаслідок обстрілів населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури на території Донецької та Луганської обл. загинули 32 мирних жителі та було поранено 25 осіб
Від травня минулого року через обстріли на Донбасі загинули 32 мирних жителі Фото: REPORT.IF.UA

"Слідчими групами задокументовано загибель 32-х та поранення 25 осіб внаслідок ворожих обстрілів, пошкодження та руйнування 211 житлових будинків, 36 об’єктів цивільної інфраструктури та 12 транспортних засобів", - повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

Зазначається, що Україна продовжує документувати факти збройної агресії Росії, в першу чергу – обстрілів населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури на території Донецької та Луганської областей.

Прокурорсько-слідчі групи спільно з військовослужбовцями Збройних Сил проведели понад сотню оглядів місць подій за фактами обстрілів, опитали понад 300 свідків та потерпілих.

Досудовим розслідуванням встановлено причетність до вчинення злочинів проти українського населення 11 осіб. Одним з підозрюваних є генерал російської армії.

Відзначимо, що за останніми даними Міноборони, за весь час проведення Антитерористичної операції внаслідок підривання загинуло 2558 осіб, 242 з них - діти.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко офіційно оголосив, що Антитерористична операція на Донбасі завершиться в травні.

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06 04 2018 12:37
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