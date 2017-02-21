Доба в АТО: 74 обстріли, двоє українських військових поранені

На Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 мм було обстріляне Новотроїцьке

За минулу добу бойовики 74 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО, в результаті двоє українських військових поранені, ще сім травмовані.

"На початку минулої доби спостерігалося загальне зниження напруженості по всій лінії розмежування. Противник дещо зменшив кількість обстрілів з важкого озброєння, але пізніше знову розпочав використовувати 120 міліметрові міномети", - йдеться в повідомленні штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 мм було обстріляне Новотроїцьке. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали Чермалик, Талаківку, Гнутове, Старогнатівку, Водяне, Широкино. По Водяному, Павлопілю, Широкиному, Новотроїцькому та Гнутовому вели вогонь снайпери.

На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 і 82 мм терористи обстріляли Новолуганське, Авдіївку, Луганське, Зайцеве і Троїцьке. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вони били по Авдіївці, Піскам, Новоселівці, Верхньоторецьку, Кам'янці, Луганському, Зайцевому і Жовтому. По Опитному і Луганському неодноразово вели вогонь БМП бойовиків.По Авдіївці "працювали" снайпери.

На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів бойовики обстріляли Новоолександрівку, а з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї та протитанкових ракетних комплексів - Новозванівку. Станицю Луганську і Жовте обстріляли снайпери.

Як відомо, учасники Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі досягли нової домовленості про відведення важкого озброєння до 20 лютого.