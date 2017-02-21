Доба в АТО: 74 обстріли, двоє українських військових поранені
"На початку минулої доби спостерігалося загальне зниження напруженості по всій лінії розмежування. Противник дещо зменшив кількість обстрілів з важкого озброєння, але пізніше знову розпочав використовувати 120 міліметрові міномети", - йдеться в повідомленні штабу АТО на сторінці в Facebook.
На Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 мм було обстріляне Новотроїцьке. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали Чермалик, Талаківку, Гнутове, Старогнатівку, Водяне, Широкино. По Водяному, Павлопілю, Широкиному, Новотроїцькому та Гнутовому вели вогонь снайпери.
На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120 і 82 мм терористи обстріляли Новолуганське, Авдіївку, Луганське, Зайцеве і Троїцьке. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вони били по Авдіївці, Піскам, Новоселівці, Верхньоторецьку, Кам'янці, Луганському, Зайцевому і Жовтому. По Опитному і Луганському неодноразово вели вогонь БМП бойовиків.По Авдіївці "працювали" снайпери.
На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів бойовики обстріляли Новоолександрівку, а з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї та протитанкових ракетних комплексів - Новозванівку. Станицю Луганську і Жовте обстріляли снайпери.
Як відомо, учасники Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі досягли нової домовленості про відведення важкого озброєння до 20 лютого.
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