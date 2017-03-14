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Доба в АТО: один військовий ЗСУ загинув, вісьмох поранено, - Мотузяник

Більшість випадків порушення режиму тиші припадають на частину фронту Павлопіль - Широкіно
За минулу добу в зоні АТО один український військовий загинув, вісьмох поранено.
Доба в АТО: один військовий ЗСУ загинув, вісьмох поранено, - Мотузяник Фото: EPA/UPG

У Луганському напрямку найскладніша ситуація спостерігалася в Кримському, яке тричі обстрілювалося з мінометів. Під час одного з обстрілів бойовики випустили понад 160 мін. Також обстрілювалися Попасна, Новоолександрівка та Станиця Луганська, - повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, інформує "112.ua".

За минулу добу ворог продовжив вести мінометний вогонь по районах Світлодарської дуги, Горлівського периметра, Авдіївки і Донецького аеропорту. Поблизу Авдіївки окупанти застосовували артилерію калібру 122 мм, танки і міномети.

Вчора вдень упродовж декількох годин відносного затишшя в Авдіївці енергетики спільно з військовими та оперативними службами відновили електропостачання міста.

Також мінометного обстрілу зазнали Опитне і Верхньоторецьк. Крім того, пізно ввечері бойовики відкрили вогонь артилерії калібру 152 мм по Луганському.

Бойовики відкривали вогонь по Павлополю і Мар'їнці. Поблизу Широкіно і на південь від Мар'їнки активізувалися снайперські групи противника. Більшість випадків порушення режиму тиші припадають на частину фронту Павлопіль - Широкіно.

Зазначимо, проросійські війська на Донбасі за минулу добу 97 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України в зоні проведення АТО.

Нагадаємо, що набув чинності порядок переміщення товарів через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.

 

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14 03 2017 14:41
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