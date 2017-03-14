Доба в АТО: один військовий ЗСУ загинув, вісьмох поранено, - Мотузяник
У Луганському напрямку найскладніша ситуація спостерігалася в Кримському, яке тричі обстрілювалося з мінометів. Під час одного з обстрілів бойовики випустили понад 160 мін. Також обстрілювалися Попасна, Новоолександрівка та Станиця Луганська, - повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, інформує "112.ua".
За минулу добу ворог продовжив вести мінометний вогонь по районах Світлодарської дуги, Горлівського периметра, Авдіївки і Донецького аеропорту. Поблизу Авдіївки окупанти застосовували артилерію калібру 122 мм, танки і міномети.
Вчора вдень упродовж декількох годин відносного затишшя в Авдіївці енергетики спільно з військовими та оперативними службами відновили електропостачання міста.
Також мінометного обстрілу зазнали Опитне і Верхньоторецьк. Крім того, пізно ввечері бойовики відкрили вогонь артилерії калібру 152 мм по Луганському.
Бойовики відкривали вогонь по Павлополю і Мар'їнці. Поблизу Широкіно і на південь від Мар'їнки активізувалися снайперські групи противника. Більшість випадків порушення режиму тиші припадають на частину фронту Павлопіль - Широкіно.
Зазначимо, проросійські війська на Донбасі за минулу добу 97 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України в зоні проведення АТО.
Нагадаємо, що набув чинності порядок переміщення товарів через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО SpaceX змоделювала пілотований політ на Марс, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Новій Зеландії побудували перший у світі приватний космодром, - ВІДЕО
- ВІДЕО Google запустила новий месенджер Allo, - ВІДЕО
- NASA знайшло ознаки рідкої води на Марсі
- Нами керує простий патріотичний мотив, ми – за українську мову, - вікіпедистФінансової державної підтримки Вікіпедії в Україні, на жаль, не існує