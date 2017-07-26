Доба в зоні проведення АТО: 22 ворожих обстріли

Упродовж минулої доби незаконні збройні формування 22 разів порушили перемир’я.

З 18 години і до опівночі, найбільша кількість обстрілів зафіксована на Луганському напрямку. НЗФ застосовували стрілецьку зброю і гранатомети і по українських укріпленнях неподалік Станиці Луганської, Троїцького та Кримського. По селищу Новозванівка бандформування двічі вели вогонь з озброєння БМП і мінометів калібру 82 міліметри. А близько 23 години міномет калібру 120 міліметрів працював у районі Новотошківського, йдеться у повідомленні.

На маріупольському напрямку злочинці з танку били по опорному пункту сил АТО під Красногорівкою. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

На донецькому напрямку наприкінці доби, бойовики двічі вели вогонь зі стрілецької зброї по шахті Бутівка. З гранатометів по – Луганському і Кам’янці. А майже опівночі випустили 19 мін калібру 82 міліметри по українських військових неподалік селища Піски.

"Наприкінці минулої доби ситуація в зоні проведення АТО залишалась стабільно-контрольованою, без тенденції до загострення. Російсько-терористичні угруповання продовжували порушувати мирні домовленості обстрілюючи сили АТО здебільшого зі стрілецької зброї і гранатометів. У свою чергу, наші військові, оперативно оцінюючи ступінь загрози, відкривали жорсткий вогонь у відповідь", - заявляє штаб.

Нагадаємо, з початку року Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 330 постраждалих серед цивільного населення.