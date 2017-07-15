Добкіна на поруки готові взяти всі депутати Оппоблоку, - Новинський

У суботу, 15 липня, у Печерському суді депутат Вадим Новинський заявив, що 42 депутати фракції Опозиційний блок готові взяти Михайла Добкіна на поруки.

"Всі 42 депутати фракції готові взяти Михайла Добкіна на поруки, якщо це допоможе у вирішенні цієї демонстрації, яку зараз роблять представники ГПУ", - сказав Новинський, інформує "Громадське".

Депутат назвав вимоги прокурорів "абсолютно незаконною мірою".

"Михайло Маркович не вчинив жодного злочину, він не несе небезпеки для суспільства і нікуди він не втікає. Він не тисне на свідків, він з ними просто не спілкується, щоб не було ніяких звинувачень в цьому питанні. Він здав паспорти і не збирається нікуди їхати", - заявив Новинський.

Нагадаємо, прокуратура просить суд застосувати щодо народного депутата Добкіна запобіжний захід у вигляді арешту, а розмір застави визначити у розмірі не менше 150 мільйонів гривень.

Сторона обвинувачення обґрунтувала це клопотання побоюваннями, що Добкін може впливати на хід розслідування.

Виступаючи на засіданні Печерського районного суду міста Києва, народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайл Добкін висловився проти внесення за себе застави.

Згодом Добкін заявив, що не має 150 млн грн для внесення застави на випадок судом такого рішення.

"У мене немає 150 млн, щоб внести таку заставу. Я вважаю, що такий захід не обґрунтований", - сказав він.

Вчора Михайлу Добкіну вручили підозру. Зазначимо, парламентарі Верховної Ради ухвалили позбавити депутатської недоторканності представника фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.