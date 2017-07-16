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ДТП у Києві: на очах дружини за день після весілля загинули її чоловік та матір, – ВІДЕО 18+

Чоловік розбився з тещею на мотоциклі
На Борщагівському проспекті в Києві сталося смертельне ДТП: мотоцикліст втратив контроль над керуванням і зачепився за відбійник.
ДТП у Києві: на очах дружини за день після весілля загинули її чоловік та матір, – ВІДЕО 18+ Фото: dtp.kiev.ua

Загинули двоє людей: сам мотоцикліст 1977 року народження і жінка 1966 року народження, повідомляє спільнота dtp.kiev.ua.

У мотоцикліста за день до трагедії було весілля. Він їхав разом з матір'ю його дружини і в результаті аварії вони обидва загинули. 

За інформацією спільноти, дружина загиблого їхала на наступному мотоциклі. Вона стала свідком загибелі свого чоловіка і своєї матері.

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16 07 2017 23:58
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