ДТП у Києві: на очах дружини за день після весілля загинули її чоловік та матір, – ВІДЕО 18+

На Борщагівському проспекті в Києві сталося смертельне ДТП: мотоцикліст втратив контроль над керуванням і зачепився за відбійник.

Загинули двоє людей: сам мотоцикліст 1977 року народження і жінка 1966 року народження, повідомляє спільнота dtp.kiev.ua.

У мотоцикліста за день до трагедії було весілля. Він їхав разом з матір'ю його дружини і в результаті аварії вони обидва загинули.

За інформацією спільноти, дружина загиблого їхала на наступному мотоциклі. Вона стала свідком загибелі свого чоловіка і своєї матері.