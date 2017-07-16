CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Борщагівському проспекті в Києві сталося смертельне ДТП: мотоцикліст втратив контроль над керуванням і зачепився за відбійник.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ДТП у Києві: на очах дружини за день після весілля загинули її чоловік та матір, – ВІДЕО 18+
Чоловік розбився з тещею на мотоциклі
Фото: dtp.kiev.ua
Загинули двоє людей: сам мотоцикліст 1977 року народження і жінка 1966 року народження, повідомляє спільнота dtp.kiev.ua.
У мотоцикліста за день до трагедії було весілля. Він їхав разом з матір'ю його дружини і в результаті аварії вони обидва загинули.
За інформацією спільноти, дружина загиблого їхала на наступному мотоциклі. Вона стала свідком загибелі свого чоловіка і своєї матері.
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16 07 2017 23:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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