Двоє п'яних підлітків на Львівщині підпалили школу, щоб вкрасти класний журнал, - Нацполіція
Про це інформує із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
У Турківське відділення поліції 29 січня о 22:45 надійшло повідомлення від місцевих пожежних про те, що в приміщенні місцевої школи горить міжповерхове перекриття. Правоохоронці встановили, що причиною загоряння став підпал, до якого причетні учні школи - два брати у віці 13 і 14 років, які проживають в одному із сіл району.
Близько 21:30 неповнолітні, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вийняли шибку і проникли в приміщення школи. Хлопці облили вхідні двері класу, в якому вчиться один із братів, горючою речовиною і підпалили їх, а також пошкодили вхідні двері в кабінет завуча. За словами хлопців, вони хотіли вкрасти класний журнал.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає покарання - від трьох до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Батьки підлітків будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП України.
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