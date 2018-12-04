ПОЛІТИКА НОВИНИДиректор ЦРУ, кандидат на пост державного секретаря США Майк Помпео заявив, що на початку цього року в Сирії загинули "кілька сотень" громадян Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Директор ЦРУ підтвердив загибель "кількох сотень" росіян у Сирії
Помпео не став розкривати подробиці бойового зіткнення
Фото:i.lb.ua
"У Сирії кілька тижнів тому росіяни зустріли свого гідного суперника. Кілька сотень росіян були вбиті", - сказав він на слуханнях в Сенаті, передає Time.
Помпео не став розкривати подробиці бойового зіткнення.
Нагадаємо, що 8 лютого ЗМІ повідомили про загибель росіян біля Хашшама в сирійській провінції Дейр-ез-Зор в результаті удару американської авіації по прихильниках режиму сирійського президента Башара Асада.
В результаті зіткнення, за деякими даними, було вбито більше 200 найманців, більшість яких були росіянами.
За даними Spiegel, під час бою випадково загинули від 10 до 20 російських найманців. У проасадовських силах втрати склали до 200 осіб.
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