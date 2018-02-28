EBITDA енергетиків Ахметова за рік "Роттердаму+" виросла на чверть до 23 мільярдів

Чистий дохід "ДТЕК Енергії" за рік також зріс – на 10% до 141 млрд грн

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова у 2017 році збільшила більше ніж на чветь показник EBITDA у порівнянні з попереднім роком.

Відповідні дані оприлюднені у скороченому неаудитованному фінансовому звіту компанії, дані про який є у розпорядженні оприлюднила інвесткомпанія "Конкорд капітал".

У звіті вказано, що річний EBITDA (операційний прибуток до сплати процентів, податків та амортизації) всієї групи становить 23,00 млрд грн., тоді як у 2016 році він становив 17,80 млрд грн. У доларовому еквіваленті зростання показника склало 24% до $865 млн.

Також ДТЕК зберіг кількість "грошових коштів та їх еквівалентів" на значному рівні. Станом на кінець 2017 року їх 5,61 млрд грн. Це менше від кінця 2016 року, коли готівки було 7,55 млрд грн., однак значно більше від 2015 року, коли компанія показала лише 0,71 млрд грн. грошових коштів.

Рік Квартал EBITDA, млн. грн. (Дані зі звітів ДТЕК) 2017 23 000 2016 За чотири квартали 17 805 ІV 10472 ІІІ 4162 І+ІІ 3171 2015 7 508 2014 18 965 2013 14 960 2012 16 936 2011 10 281 2010 6 141 2009 3 565 2008 3 457

Різке зростання фінансових показників ДТЕКу почалось у другому півріччі 2016 року, коли в Україні значно виросли тарифи на електроенергію ТЕС, яка в Україні на три чверті виробляється групою Ахметова.

Нагадаємо, у 2016 році НКРЕКП ввело в дію так звану формулу "Роттердам+" для розрахунку тарифу на електроенергію, вироблену ТЕС. Формула передбачає, що у тариф закладається вартість вугілля по котирування у порту Роттердаму, до якої додається вартість доставки палива в Україну.

В той же час подорожчали і єврооблігації ДТЕК, які скуповувала компанія ICU. Співвласник цієї фірми Макар Пасенюк є фінансовим радником президента Петра Порошенка. Голова НКРЕКП Дмитро Вовк перед призначенням також працював у компанії ICU та "Рошені" Петра Порошенка. Співвласником ICU також був Володимир Демчишин, який був міністром енергетики та вуглепрому в період розробки "Роттердаму+" у 2015-2016 роках.

В квітні 2017 року НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через "Роттердам+". Також корупційною назвав схему "Роттердам+" генеральний прокурор України Юрій Луценко.