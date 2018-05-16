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Екс-співробітника ЦРУ підозрюють у найбільшій крадіжці даних для WikiLeaks

Американський уряд підозрює колишнього співробітника ЦРУ 29-річного Джошуа Адама Шульте в передачі у 2017 році надсекретних хакерських програмних засобів організації WikiLeaks
За словами експертів, витік цих даних до WikiLeaks був "одним з найбільш руйнівних в сучасній історії і включав у себе хакерські інструменти, які можуть бути використані проти приватних компаній".
Екс-співробітника ЦРУ підозрюють у найбільшій крадіжці даних для WikiLeaks Фото: з відкритих джерел

"Найбільша крадіжка даних в історії ЦРУ" включала в себе "програмне забезпечення, яке було розроблено для взяття під контроль iPhone і перетворення смарт-ТВ у пристрої спостереження", - уточнює газета New York Post

Адвокат Шульте Джейкоб Каплан заявив в суді, що ФБР підозрює чоловіка в масовому витоку восьми тисяч документів ЦРУ в WikiLeaks у березні 2017 року. "ФБР вважало, що пан Шульте був причетний до цього. У рамках свого розслідування вони отримали безліч ордерів на обшук телефону Шульте, його комп'ютерів та інших речей, щоб встановити зв'язок між паном Шульте і витоком у WikiLeaks", - сказав адвокат.

Згідно з матерілами суду, ФБР провело обшуки квартири Шульте в Нью-Йорку минулого року і конфіскувало його комп'ютерне обладнання, ноутбуки та особисті записи.  Підозрюваний наразі знаходиться у федеральній в'язниці Манхеттена за звинуваченням у зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії. За повідомленнями американських ЗМІ, він працював інженером-програмістом в ЦРУ і розробив там шкідливе ПО, яке управління нібито використовувало для злому комп'ютерів, підозрюваних у тероризмі.

Прокурори планують подати обвинувальний висновок проти Шульте у зв'язку з витоком протягом наступних 45 днів.

Відзначається, що федеральний прокурор повідомив суду про те, що надсекретні матеріали були знайдені на комп'ютері підозрюваного.

Нагдаємо, що WikiLeaks виклав майже 9 тис. документів ЦРУ, це найбільший виток за всю історію.

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16 05 2018 09:42
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