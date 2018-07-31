Facebook заявив про виявлення нової кампанії із втручання у вибори в США Facebook офіційно повідомив про видалення 32 виявлених аккаунтів

Компанія Facebook виявила 32 аккаунта у Facebook і Instagram, які імовірно беруть участь у кампанії із втручання в американські вибори 2018 року.

Фото: gettyimages.com

Про це пише The New York Times з посиланням на три джерела. Як зазначається, виявлені сторінки спеціалізуються на темах, які сіють ворожнечу в американському суспільстві. Facebook не вдалося пов'язати ці аккаунти з Росією, але, за словами джерел, у компанії причетність Росії вважають вірогідною. Facebook офіційно повідомив про видалення 32 виявлених аккаунтів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію