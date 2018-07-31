CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКомпанія Facebook виявила 32 аккаунта у Facebook і Instagram, які імовірно беруть участь у кампанії із втручання в американські вибори 2018 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Facebook заявив про виявлення нової кампанії із втручання у вибори в США
Facebook офіційно повідомив про видалення 32 виявлених аккаунтів
Фото: gettyimages.com
Про це пише The New York Times з посиланням на три джерела.
Як зазначається, виявлені сторінки спеціалізуються на темах, які сіють ворожнечу в американському суспільстві.
Facebook не вдалося пов'язати ці аккаунти з Росією, але, за словами джерел, у компанії причетність Росії вважають вірогідною.
Facebook офіційно повідомив про видалення 32 виявлених аккаунтів.
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