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Facebook заявив про виявлення нової кампанії із втручання у вибори в США

Facebook офіційно повідомив про видалення 32 виявлених аккаунтів
Компанія Facebook виявила 32 аккаунта у Facebook і Instagram, які імовірно беруть участь у кампанії із втручання в американські вибори 2018 року.
Facebook заявив про виявлення нової кампанії із втручання у вибори в США Фото: gettyimages.com

Про це пише The New York Times з посиланням на три джерела.

Як зазначається, виявлені сторінки спеціалізуються на темах, які сіють ворожнечу в американському суспільстві.

Facebook не вдалося пов'язати ці аккаунти з Росією, але, за словами джерел, у компанії причетність Росії вважають вірогідною.

Facebook офіційно повідомив про видалення 32 виявлених аккаунтів.

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31 07 2018 23:31
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