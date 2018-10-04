Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ФБР обшукало офіс особистого адвоката Трампа

Трамп назвав обшуки "ганебною дією" і "полюванням на відьом"
Співробітники Федерального бюро розслідувань США в понеділок прийшли з обшуком в офіс особистого адвоката президента Дональда Трампа Майкла Коена.
ФБР обшукало офіс особистого адвоката Трампа Майкл Коен. Фото: Reuters

"Сьогодні прокуратура США в Південному окрузі Нью-Йорка провела обшук і вилучила особисте листування між моїм клієнтом Майклом Коеном і його клієнтами. Мені федеральні прокурори повідомили, що дії були ініційовані Управлінням спеціального прокурора Роберта Мюллера", - повідомив адвокат Коена Стівен Раян, передає The New York Times.

Коен пов'язаний з розслідуванням  і "російської справи", яку веде Мюллер, і справи порноактриси Стефані Кліффорд, яка стверджує, що мала роман з Трампом, а його адвокат Коен заплатив їй за мовчання.

З посиланням на джерело, знайоме з перебігом обшуку, видання зазначає, що виплати порноактрисі були однією з багатьох тем, що цікавили агентів ФБР. Виконавці обшуку вилучили електронне листування, податкові документи й комерційну документацію.

Дональд Трамп, коментуючи обшуки, назвав їх "ганебною дією" і "полюванням на відьом". Він також назвав команду Мюллера "дуже упередженою".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен в 2016 році заплатив $130 тисяч порноактрисі Стефані Кліффорд (псевдонім Стормі Деніелс) за її мовчання про можливий сексуальний зв'язок з політиком.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 04 2018 09:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

"Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.