ФБР обшукало офіс особистого адвоката Трампа
"Сьогодні прокуратура США в Південному окрузі Нью-Йорка провела обшук і вилучила особисте листування між моїм клієнтом Майклом Коеном і його клієнтами. Мені федеральні прокурори повідомили, що дії були ініційовані Управлінням спеціального прокурора Роберта Мюллера", - повідомив адвокат Коена Стівен Раян, передає The New York Times.
Коен пов'язаний з розслідуванням і "російської справи", яку веде Мюллер, і справи порноактриси Стефані Кліффорд, яка стверджує, що мала роман з Трампом, а його адвокат Коен заплатив їй за мовчання.
З посиланням на джерело, знайоме з перебігом обшуку, видання зазначає, що виплати порноактрисі були однією з багатьох тем, що цікавили агентів ФБР. Виконавці обшуку вилучили електронне листування, податкові документи й комерційну документацію.
Дональд Трамп, коментуючи обшуки, назвав їх "ганебною дією" і "полюванням на відьом". Він також назвав команду Мюллера "дуже упередженою".
Нагадаємо, за даними ЗМІ, адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен в 2016 році заплатив $130 тисяч порноактрисі Стефані Кліффорд (псевдонім Стормі Деніелс) за її мовчання про можливий сексуальний зв'язок з політиком.
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