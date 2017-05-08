ФБР підозрює Росію у поширенні фейкових новин в соцмережах напередодні виборів
За місяці до дня виборів Twitter і Facebook стали поживним грунтом для поширення вірусних "новин" про змови і містифікації, багато з яких містили негативні хибні заяви про Гілларі Клінтон.
ФБР здійснювало моніторинг соціальних мереж в день виборів минулого року, намагаючись відслідкувати ймовірну російську дезінформаційну кампанію з використанням фальшивих новин, - повідомляє CNN.
Аналітики ФБР виявили, що деякі облікові записи користувачів соціальних мереж, які стояли за поширенням фейкових новин, були зарубіжними і дійшли висновку, що принаймні деякі з них були частиною російської дезінформаційної кампанії.
Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.
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