Фільм "Жінка на війні" отримав приз Європарламенту

Кінопремію LUX 2018 виграв фільм спільного виробництва Ісландії, Франції та України "Жінка на війні" режисера Бенедикта Ерлінгсонна.

Про це сьогодні оголосив голова Європейського парламенту Антоніо Таяні, пише "Інтерфакс-Україна".

"Від імені Європейського парламенту я хочу подякувати присутнім тут режисерам і сценаристам, а також всім тим, хто сприяв зйомкам цих фільмів і успіху премії LUX цього року. Показуючи нам нові, індивідуальні погляди на нашу Європу, ви значно сприяєте політичним дебатам, які відбуваються щодня у цьому інституті", - сказав Таяні на церемонії вручення премії в Європарламенті в Страсбурзі, звертаючись до трьох знімальних груп - фіналістів конкурсу.

Крім роботи Ерлінгсонна, у фінал вийшли фільми "Інша сторона всього" режисера Міли Турайліч (Сербія, Франція, Катар), і "Стікс" Вольфганга Фішера (Німеччина, Австрія).

Премія LUX заснована в 2007 році з метою підтримки поширення європейської кінопродукції. Європарламент оплачує субтитрування трьох фільмів-фіналістів на 24 офіційних мовах ЄС та виробництво цифрової копії для кожної держави-члена.

Фільм-лауреат буде адаптований для слабочуючих та слабозорих людей і отримає підтримку для просування на міжнародному кіноринку. Переможця обирають євродепутати.

Нагадаємо, що в травні в межах 71-го Каннського кінофестивалю відбулася прем'єра фільму Бенедикта Ерлінґссона "Жінка на війні".