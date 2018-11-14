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Фільм "Жінка на війні" отримав приз Європарламенту

Стрічку адаптують для слабозорих і слабочуючих
Кінопремію LUX 2018 виграв фільм спільного виробництва Ісландії, Франції та України "Жінка на війні" режисера Бенедикта Ерлінгсонна.
Фільм "Жінка на війні" отримав приз Європарламенту Фото: з відкритих джерел

Про це сьогодні оголосив голова Європейського парламенту Антоніо Таяні, пише "Інтерфакс-Україна".

"Від імені Європейського парламенту я хочу подякувати присутнім тут режисерам і сценаристам, а також всім тим, хто сприяв зйомкам цих фільмів і успіху премії LUX цього року. Показуючи нам нові, індивідуальні погляди на нашу Європу, ви значно сприяєте політичним дебатам, які відбуваються щодня у цьому інституті", - сказав Таяні на церемонії вручення премії в Європарламенті в Страсбурзі, звертаючись до трьох знімальних груп - фіналістів конкурсу.

Крім роботи Ерлінгсонна, у фінал вийшли фільми "Інша сторона всього" режисера Міли Турайліч (Сербія, Франція, Катар), і "Стікс" Вольфганга Фішера (Німеччина, Австрія).

Премія LUX заснована в 2007 році з метою підтримки поширення європейської кінопродукції. Європарламент оплачує субтитрування трьох фільмів-фіналістів на 24 офіційних мовах ЄС та виробництво цифрової копії для кожної держави-члена.

Фільм-лауреат буде адаптований для слабочуючих та слабозорих людей і отримає підтримку для просування на міжнародному кіноринку. Переможця обирають євродепутати.

Нагадаємо, що в травні в межах 71-го Каннського кінофестивалю відбулася прем'єра фільму Бенедикта Ерлінґссона "Жінка на війні".

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14 11 2018 20:56
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