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Флінн таємно працював на американо-російський бізнес-проект, - ЗМІ

Флінн, як припускається, таємно просував, під час передвиборної кампанії і після того, як він отримав посаду в Білому домі
Комітети Конгресу США перевіряють дані про таємну підтримку Майклом Флінном - під час його перебування радником президента - плану створення приватних американо-російських АЕС на Близькому Сході.
Флінн таємно працював на американо-російський бізнес-проект, - ЗМІ Фото: Reuters

Про це пише The Guardian.

"Однією з разючих нових деталей, виявлених слідчими, є те, що план з ядерної енергії, який Флінн, як припускається, таємно просував, під час передвиборної кампанії і після того, як він отримав посаду в Білому домі, залучав російську державну компанію, яка на даний час перебуває під санкціями США", - пише видання.

В основі розслідування лежить пропозиція, яка, як стверджується, була розроблена Флінном і іншими перед виборчою кампанією 2016 року для створення американо-російського партнерства, яке будуватиме і експлуатуватиме атомні електростанції на Близькому Сході.

У листі, оприлюдненому провідними демократами Конгресу, стверджується, що Флінн порушив федеральний закон, коли не зміг пояснити свою поїздку на Близький Схід в червні 2015 року для просування американо-російського проекту.

План передбачав створення міжнародного консорціуму американських, французьких, голландських, російських, арабських, арабських, англійських, українських та ізраїльських компаній для проектування і будівництва 40 ядерних реакторів.

Учасники розслідування також намагаються з'ясувати, чи підтримує зараз адміністрація Дональда Трампа вказаний проект.

На їхню думку, в разі якщо виявлені відомості підтвердяться, винним в таких порушеннях загрожує кримінальне покарання у вигляді п'яти років в'язниці.

Нагадаємо, 13 лютого радник президента США з нацбезпеки Майкл Флінн був змушений піти у відставку менш ніж за місяць після вступу на посаду.

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