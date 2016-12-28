Forbes розмістив Україну на 74 місці у рейтингу комфортності ведення бізнесу
Найкращою країною для ведення бізнесу журнал назвав Швецію, відзначивши її зростання економіки за минулий рік на 4,2%.
В ТОП-10 також потрапили Нова Зеландія, Гонконг, Ірландія, Великобританія, Данія, Нідерланди, Фінляндія, Норвегія і Канада. Сполучені Штати – на 23 місці.
Україна розташувалася між Індонезією і Вірменією. Зазначається, що конфлікт на Донбасі шкодить економічному зростанню країни. Росія поступилася Україні 4 пункти і посіла 79-те місце.
Відзначимо, що серед сусідів України Польща в рейтингу займає 31 місце, Словаччина - 40, Румунія - 45, Молдова - 77. Білорусь у рейтингу Forbes відсутня.
В кінці рейтингу виявилися Гаїті, Гамбія і Чад.
Експерти складають такий список щорічно, оцінюючи країни за низкою критеріїв. Серед них – торговельна та фінансова свобода, захист прав власності, інвестицій, а також рівень корупції і особистих свобод людини.
Нагадаємо, на початку року у рейтингу найкращих країн для бізнесу від Forbes Україна опинилася на 61 місці.
У березні журнал оприлюднив рейтинг українських мільярдерів. Перше місце в свіжому рейтингу топ-100 найбагатших людей України традиційно дісталося бізнесменові Ринату Ахметову.
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