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Франція розпочала експеримент з виплати безумовного базового доходу

Суть ББД полягає в тому, що кожен громадянин країни, незалежно від доходів, повинен щомісяця отримувати однакову суму, яка дозволить йому вижити
У Франції почався експеримент із виплати безумовного базового доходу.
Франція розпочала експеримент з виплати безумовного базового доходу Фото: reuters.com

Як повідомляє RFI з посиланням на Libération, експеримент проводить неурядова асоціація "Мій базовий дохід" (MRB), що вибрала з майже 80 тис. претендентів трьох щасливчиків, які впродовж року отримуватимуть "просто так" 1000 євро на місяць.

Тема виплати безумовного базового доходу обговорюється в розвинених країнах світу ось уже багато років, а у Франції цьогоріч стала однією з головних тем президентської передвиборної кампанії. Найзатятішим прихильником виплати ББД був кандидат від Соцпартії Бенуа Амон, якого підтримували французькі "зелені".

Суть ББД полягає в тому, що кожен громадянин країни, незалежно від доходів, повинен щомісяця отримувати однакову суму, яка дозволить йому вижити. Це допоможе багатьом "уникнути пастки бідності".

У сучасному світі навіть наявність роботи не завжди рятує людину від долі бідного. В Європі близько 10% працюючих людей є бідняками. У Франції кількість працюючих людей, які живуть за межею бідності, тобто заробляють менш ніж 1015 євро на місяць, перевищила 1 млн осіб, а загальна кількість бідних – 8,9 млн.

Ініціативу щодо проведення першого у Франції експерименту виголосив Жюльєн Байу, офіційний представник партії "Європа-Екологія- Зелені", депутат регіональної ради Іль-де-Франс.

Нагадаємо, мешканці невеликого села на південному заході Швейцарії вирішили запропонувати значну суму коштів людям, які захочуть туди переїхати.

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25 12 2017 21:00
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