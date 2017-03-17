CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВідомий французький співак Поль Манондіз, який два роки тому переїхав в Україну заради своєї дружини, виконав українську народну пісню "Вирушали хлопці".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Французький співак присвятив пісню українським бійцям на Донбасі
Артист зізнався, що у нього багато друзів зараз воюють на Донбасі
Фото:rbc.ua
Композицію француз присвятив українським військовим, які захищають нашу країну від російського агресора.
"У мене багато українських друзів на фронті, я думаю про них кожен день, і хочу віддати їм шану", - сказав Поль, додавши, що він "усім серцем з Україною".
Додамо, що француз підтримує українців у боротьбі проти окупантів. Зараз, за його словами, для України "особливо важливий момент єднання".
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