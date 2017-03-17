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Французький співак присвятив пісню українським бійцям на Донбасі

Артист зізнався, що у нього багато друзів зараз воюють на Донбасі
Відомий французький співак Поль Манондіз, який два роки тому переїхав в Україну заради своєї дружини, виконав українську народну пісню "Вирушали хлопці".
Французький співак присвятив пісню українським бійцям на Донбасі Фото:rbc.ua

Композицію француз присвятив українським військовим, які захищають нашу країну від російського агресора.

"У мене багато українських друзів на фронті, я думаю про них кожен день, і хочу віддати їм шану", - сказав Поль, додавши, що він "усім серцем з Україною".

Додамо, що француз підтримує українців у боротьбі проти окупантів. Зараз, за його словами, для України "особливо важливий момент єднання".
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17 03 2017 16:57
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