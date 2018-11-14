CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСобаці офіцера 72-ї Окремої механізованої бригади пошили форму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Фронтовому собаці 72-ї бригади пошили військову форму
Його порода - парсон-рассел-тер'єр
Фото: savelife.in.ua
"На фронті з’явився пес у формі, схожій на форму Збройних сил України", - зазначив фонд "Повернись живим".
Звати собаку Фін, його порода - парсон-рассел-тер'єр. Належить вона офіцеру бригади. Бійці зазначають, що Фін підіймає їм настрій та жартують, мовляв, підрозділ "перейшов не тільки на нову систему харчування, але і на нову форму".
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Зверху на формі шеврон з цитатою з мультфільму "Мауглі" - "Це буде славне полювання".
Фото: savelife.in.ua
Також, Міністерство оборони України створило окремий альбом для справжніх друзів і помічників українських бійців на передовій.
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