Фронтовому собаці 72-ї бригади пошили військову форму

Собаці офіцера 72-ї Окремої механізованої бригади пошили форму.

"На фронті з’явився пес у формі, схожій на форму Збройних сил України", - зазначив фонд "Повернись живим".

Звати собаку Фін, його порода - парсон-рассел-тер'єр. Належить вона офіцеру бригади. Бійці зазначають, що Фін підіймає їм настрій та жартують, мовляв, підрозділ "перейшов не тільки на нову систему харчування, але і на нову форму".

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Зверху на формі шеврон з цитатою з мультфільму "Мауглі" - "Це буде славне полювання".



Фото: savelife.in.ua

Також, Міністерство оборони України створило окремий альбом для справжніх друзів і помічників українських бійців на передовій.