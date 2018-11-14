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Фронтовому собаці 72-ї бригади пошили військову форму

Його порода - парсон-рассел-тер'єр
Собаці офіцера 72-ї Окремої механізованої бригади пошили форму.
Фронтовому собаці 72-ї бригади пошили військову форму Фото: savelife.in.ua

"На фронті з’явився пес у формі, схожій на форму Збройних сил України", - зазначив фонд "Повернись живим".

Звати собаку Фін, його порода - парсон-рассел-тер'єр. Належить вона офіцеру бригади. Бійці зазначають, що Фін підіймає їм настрій та жартують, мовляв, підрозділ "перейшов не тільки на нову систему харчування, але і на нову форму".

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Зверху на формі шеврон з цитатою з мультфільму "Мауглі" - "Це буде славне полювання".


Фото: savelife.in.ua

Також, Міністерство оборони України створило окремий альбом для справжніх друзів і помічників українських бійців на передовій.

 
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14 11 2018 17:18
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