Ганна Музичук стала півфіналісткою Чемпіонату світу з шахів У півфіналі суперницею Музичук стане Олександра Костенюк з Росії

У Тегерані в другій партії матчів 1/4 фіналу Чемпіонату світу з шахів, в одній з пар українка Ганна Музичук обіграла Антоанетту Стефанову з Болгарії.

Фото: ЕРА

Музичук виграла першу партію білими фігурами, а сьогодні звела внічию другу партію чорними - 1,5:0,5 очка. Про це повідомляє офіційний сайт змагань. У півфіналі суперницею Музичук стане Олександра Костенюк з Росії, яка з таким самим рахунком 1,5:0,5 очка обіграла Шигун Ні з В'єтнаму. Основні партії 1/2 фіналу відбудуться 23-24 лютого. Нагадаємо, у грудні українська гросмейстер Ганна Музичук достроковою перемогою завершила свої виступи на чемпіонаті світу зі швидких шахів, який проходить у Досі.

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