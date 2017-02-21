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Ганна Музичук стала півфіналісткою Чемпіонату світу з шахів

У півфіналі суперницею Музичук стане Олександра Костенюк з Росії
У Тегерані в другій партії матчів 1/4 фіналу Чемпіонату світу з шахів, в одній з пар українка Ганна Музичук обіграла Антоанетту Стефанову з Болгарії.
Ганна Музичук стала півфіналісткою Чемпіонату світу з шахів Фото: ЕРА

Музичук виграла першу партію білими фігурами, а сьогодні звела внічию другу партію чорними - 1,5:0,5 очка.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У півфіналі суперницею Музичук стане Олександра Костенюк з Росії, яка з таким самим рахунком 1,5:0,5 очка обіграла Шигун Ні з В'єтнаму.

Основні партії 1/2 фіналу відбудуться 23-24 лютого.

Нагадаємо, у грудні українська гросмейстер Ганна Музичук достроковою перемогою завершила свої виступи на чемпіонаті світу зі швидких шахів, який проходить у Досі.

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21 02 2017 21:56
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