CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Тегерані в другій партії матчів 1/4 фіналу Чемпіонату світу з шахів, в одній з пар українка Ганна Музичук обіграла Антоанетту Стефанову з Болгарії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ганна Музичук стала півфіналісткою Чемпіонату світу з шахів
У півфіналі суперницею Музичук стане Олександра Костенюк з Росії
Фото: ЕРА
Музичук виграла першу партію білими фігурами, а сьогодні звела внічию другу партію чорними - 1,5:0,5 очка.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
У півфіналі суперницею Музичук стане Олександра Костенюк з Росії, яка з таким самим рахунком 1,5:0,5 очка обіграла Шигун Ні з В'єтнаму.
Основні партії 1/2 фіналу відбудуться 23-24 лютого.
Нагадаємо, у грудні українська гросмейстер Ганна Музичук достроковою перемогою завершила свої виступи на чемпіонаті світу зі швидких шахів, який проходить у Досі.
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