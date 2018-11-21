"Газпром" не уникнув 172-мільярдного штрафу в Україні

Верховний суд України залишив без задоволення касаційну скаргу російського державного монополіста "Газпром" на стягнення Антимонопольним комітетом 172 мільярдів гривень штрафу та пені.

Суд залишив без змін постанову Господарського суду міста Києва від 19 червня і постанову Київського апеляційного господарського суду від 30 серпня, йдеться у рішенні суду.

У тексті документа зазначено, що судові акти попередніх інстанцій були прийняті з дотриманням норм матеріального і процесуального права.

"Постанова набуває законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає", - йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, 22 січня 2016 року АМКУ оштрафував "Газпром" на суму 85,966 млрд гривень за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу через українську газотранспортну систему в 2009-2015 роках. З урахуванням пені за прострочення оплати сума зросла вдвічі - до 172 млрд гривень. Відтоді "Газпром" безуспішно судиться проти АМКУ в українських судах.