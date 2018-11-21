"Газпром" не уникнув 172-мільярдного штрафу в Україні
Суд залишив без змін постанову Господарського суду міста Києва від 19 червня і постанову Київського апеляційного господарського суду від 30 серпня, йдеться у рішенні суду.
У тексті документа зазначено, що судові акти попередніх інстанцій були прийняті з дотриманням норм матеріального і процесуального права.
"Постанова набуває законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає", - йдеться у рішенні суду.
Нагадаємо, 22 січня 2016 року АМКУ оштрафував "Газпром" на суму 85,966 млрд гривень за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу через українську газотранспортну систему в 2009-2015 роках. З урахуванням пені за прострочення оплати сума зросла вдвічі - до 172 млрд гривень. Відтоді "Газпром" безуспішно судиться проти АМКУ в українських судах.
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