"Газпром" продовжує нарощувати поставки газу "Північним потоком"
З минулої середи російський монополіст "Газпром" знову отримав доступ до раніше заблокованих потужностей газопроводу, і якщо 1 серпня труба використовувалася на 63%, то 2 серпня завантаження зросло до 80%, в п'ятницю, 4 серпня було 81%, а в понеділок труба використовується вже на 84,5% (виходячи з проектної продуктивності в 36 млрд куб. м в рік), за даними газотранспортного оператора OPAL Gastransport GmbH & Co. KG, пише "Слово і діло".
Газопровід Opal потужністю 36 млрд кубометрів з'єднує морський газопровід "Північний потік" з Німеччиною та Чехією. Газопровід дає вихід на ринки Центральної та Східної Європи в обхід України.
З ростом використання OPAL дещо знизилася завантаження західного відведення від Nord Stream - NEL. Якщо 1 серпня по ньому було прокачано 66 млн кубометрів, то 7 серпня може бути прокачано 57 млн кубів.
Загальне завантаження морської магістралі "Північний потік" 7 серпня вийшов на рівень в 93% (виходячи з потужності 55 млрд куб. М в рік), тоді як 1 серпня було лише 85%.
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