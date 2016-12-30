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"Газпром" через OPAL скоротив обсяг транзиту газу через Україну, - "Нафтогаз"

Росія цілеспрямовано обмежує транзит газу через Україну
НАК "Нафтогаз України" констатує зниження обсяг транзиту через газотранспортну систему (ГТС) країни після прийняття Європейською комісією рішення про розширення доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL.
"Газпром" через OPAL скоротив обсяг транзиту газу через Україну, - "Нафтогаз" Фото: ria.ru

"Ситуація, що склалася, дає підстави вважати, що "Газпром" робить цілеспрямовані дії щодо обмеження транзиту через українську газотранспортну систему", - інформує прес-служба НАК.

За даними прес-служби НАК, починаючи з 22 грудня використання маршруту Nord Stream-OPAL зросла на 41% – з 57,1 млн куб. м до 80,5 млн куб. м в добу, в той же час транспортування по ГТС України в напрямку Словаччини скоротився на 19% – з 148,9 млн куб. м до 120,8 млн куб. м.

Таким чином, добовий обсяг газу, сумарно транспортується обома маршрутами в Європу 22 і 28 грудня майже не змінився (206 млн куб. м і 201,3 млн куб. м), але відбувся значний перерозподіл на користь Nord Stream-OPAL.

"Дані ENTSOG дозволяють припустити взаємозв'язок між збільшенням використання OPAL і зменшенням транзиту Україною і Словаччиною. Це ставить під сумнів твердження про те, що рішення Єврокомісії про розширення доступу "Газпрому" до OPAL і відступ від стандартного європейського законодавства не приведуть до зменшення обсягів транзиту російського газу через територію України", - підкреслюють в НАК.

"Майже всі додаткові обсяги пройшли через газопровід OPAL. При цьому обсяг транзиту Україною за цей час значно скоротився, а щоденний загальний обсяг поставок газу в Європу двома маршрутами фактично не змінювався", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Єврокомісія дозволила російському "Газпрому" збільшити прокачку газу через трубопровід OPAL – продовження побудованого в обхід України "Північного потоку" на суші.

У свою чергу Україна домовилася з Європейським Союзом провести додаткові консультації з приводу дозволу "Газпрому" збільшити прокачування газу трубопроводом OPAL в обхід України.

Окрім того, польська державна компанія PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo) оскаржила рішення Європейської комісії про розширення доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL.

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