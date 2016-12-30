"Газпром" через OPAL скоротив обсяг транзиту газу через Україну, - "Нафтогаз"
"Ситуація, що склалася, дає підстави вважати, що "Газпром" робить цілеспрямовані дії щодо обмеження транзиту через українську газотранспортну систему", - інформує прес-служба НАК.
За даними прес-служби НАК, починаючи з 22 грудня використання маршруту Nord Stream-OPAL зросла на 41% – з 57,1 млн куб. м до 80,5 млн куб. м в добу, в той же час транспортування по ГТС України в напрямку Словаччини скоротився на 19% – з 148,9 млн куб. м до 120,8 млн куб. м.
Таким чином, добовий обсяг газу, сумарно транспортується обома маршрутами в Європу 22 і 28 грудня майже не змінився (206 млн куб. м і 201,3 млн куб. м), але відбувся значний перерозподіл на користь Nord Stream-OPAL.
"Дані ENTSOG дозволяють припустити взаємозв'язок між збільшенням використання OPAL і зменшенням транзиту Україною і Словаччиною. Це ставить під сумнів твердження про те, що рішення Єврокомісії про розширення доступу "Газпрому" до OPAL і відступ від стандартного європейського законодавства не приведуть до зменшення обсягів транзиту російського газу через територію України", - підкреслюють в НАК.
"Майже всі додаткові обсяги пройшли через газопровід OPAL. При цьому обсяг транзиту Україною за цей час значно скоротився, а щоденний загальний обсяг поставок газу в Європу двома маршрутами фактично не змінювався", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Єврокомісія дозволила російському "Газпрому" збільшити прокачку газу через трубопровід OPAL – продовження побудованого в обхід України "Північного потоку" на суші.
У свою чергу Україна домовилася з Європейським Союзом провести додаткові консультації з приводу дозволу "Газпрому" збільшити прокачування газу трубопроводом OPAL в обхід України.
Окрім того, польська державна компанія PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo) оскаржила рішення Європейської комісії про розширення доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL.
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