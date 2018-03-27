"Газпром" відмовився виконати рішення Стокгольмського арбітражу, повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України" за підсумками зустрічі з представниками російського газового монополіста, яка відбулася на минулому тижні з метою обговорення подальших дій після двох перемог "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

"На зустрічі "Газпром" дав ясно зрозуміти, що відмовляється відновити постачання природного газу в Україну, згідно з рішенням арбітражу, яке було прийнято в грудні 2017 року. Також, "Газпром" відмовився виплатити 2,6 млрд дол присуджені йому арбітражем у лютому по спору про транзитному контракті", - повідомила прес-служба "Нафтогазу України".

На зустрічі представники "Газпрому" наполягали на внесенні поправок до контракту або його розірвання. У "Нафтогазі" вважають, що такі дії є порушеннями і нехтуванням рішень винесених Стокгольмським арбітражем. "Нафтогаз" визнав пропозиції "Газпрому" неприйнятними і відмовив їх прийняти", - повідомила прес-служба.

Відмова "Газпрому" виконати рішення міжнародного арбітражу ставить під питання його благонадійність, як партнера Європейської газової індустрії. Відмова від виконання рішення Стокгольмського арбітражу та виплати згідно з його рішенням фінансових коштів, є загрозою і для інших контрактів", процитувала прес-служба "Нафтогазу" головного комерційного директора Юрія Вітренко.

Повідомляється, що сторони домовилися провести наступний раунд переговорів у квітні.

Нагадаємо, що 28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.

Після цього "Газпром" повернув "Нафтогазу" предплату за газ і відмовився постачати його з 1 березня.