"Газпром" відмовився виконати рішення Стокгольмського арбітражу
"На зустрічі "Газпром" дав ясно зрозуміти, що відмовляється відновити постачання природного газу в Україну, згідно з рішенням арбітражу, яке було прийнято в грудні 2017 року. Також, "Газпром" відмовився виплатити 2,6 млрд дол присуджені йому арбітражем у лютому по спору про транзитному контракті", - повідомила прес-служба "Нафтогазу України".
На зустрічі представники "Газпрому" наполягали на внесенні поправок до контракту або його розірвання. У "Нафтогазі" вважають, що такі дії є порушеннями і нехтуванням рішень винесених Стокгольмським арбітражем. "Нафтогаз" визнав пропозиції "Газпрому" неприйнятними і відмовив їх прийняти", - повідомила прес-служба.
Відмова "Газпрому" виконати рішення міжнародного арбітражу ставить під питання його благонадійність, як партнера Європейської газової індустрії. Відмова від виконання рішення Стокгольмського арбітражу та виплати згідно з його рішенням фінансових коштів, є загрозою і для інших контрактів", процитувала прес-служба "Нафтогазу" головного комерційного директора Юрія Вітренко.
Повідомляється, що сторони домовилися провести наступний раунд переговорів у квітні.
Нагадаємо, що 28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.
Після цього "Газпром" повернув "Нафтогазу" предплату за газ і відмовився постачати його з 1 березня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Секретний танк України, або зіграти по "Нотах"Завершивши контакт на поставку танків "Оплот" до Таїланду, українська промисловість може зайнятися танком нового покоління
- "Рахувати по-новому": "свої люди" у Рахунковій палаті УкраїниНа фоні призначень глави Нацбанку і омбудсмена може здаватись, що голосування за голову та членів Рахункової палати було не надто важливе, однак, саме цей орган повинен зайнятися виявленням корупціонерів та розкрадачів бюджетних коштів. Можна не сумніватися, що за рік до виборів знайшлося чимало охочих "освоїти" державні гроші. Хто контролює палату, той має інформацію про всі фінансові потоки