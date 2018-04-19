Гендиректор УНЛ Бочковський: Неврегульованість лотерейного ринку вигідна тим, хто працює нелегально

Генеральний директор УНЛ Андрій Бочковський заявив, що ситуація, коли в країні відсутній порядок ліцензування лотерейних операторів, насамперед вигідна тим, хто веде нелегальну діяльність в цьому виді бізнесу.

"Весь лотерейний ринок протягом останніх років перебуває в стані невизначеності. З 2014 року оператори лотерей не можуть отримати ліцензії, бо не були розроблені ліцензійні умови. А зараз, коли їх нарешті розробили, напередодні їх прийняття уряду постійно вставляють палиці в колеса. Особисто мені зрозуміло, що така ситуація підвішеності, у першу чергу, вигідна тим, хто і так, по суті, працює нелегально. Це дозволяє їм і далі успішно існувати", - наголосив Андрій Бочковський в інтерв'ю "УНІАН".

"Без зрозумілих ліцензійних умов, ми приречені і далі борсатися в цій каламутній воді, безпідставно звинувачувати один одного, постійно перебуваючи в стані скандалу. Ось тільки виграють від цього не бізнес, не люди і не імідж України, а окремі політики, експерти, які роблять собі ім'я на маніпуляціях. І, звичайно ж, виграє нелегальний ринок", - підкреслив він.

Як зазначив Бочковський, прийняття Кабміном ліцензійних умов для лотерейних операторів не тільки дасть можливість врегулювати ринок, але і дасть імпульс його розвитку.

"По суті, ми зараз опинилися в ситуації 2001 року, коли не було ні ліцензійних умов, ні зрозумілих для інвесторів ліцензій. Однак, коли видали ліцензію і затвердили правила вся діяльність, в цьому виді бізнесу моментально активізувалася. Що відбилося на продажах, податки і на все інше. Тому ліцензійні умови потрібно прийняти якомога швидше. Навіть якщо потім потрібно буде доопрацьовувати законодавство. Процес внесення законодавчих змін, як правило, не швидкий. А гроші до держбюджету, на соціальні програми, чистка ринку від нелегальних компаній і, в цілому, залучення інвестицій в лотерейний бізнес потрібні вже зараз. Без врегулювання ситуації з ліцензіями всього цього не буде", - підкреслив генеральний директор УНЛ.

Як повідомлялося, міністр фінансів Олександр Данилюк заявив про те, що лотерейний ринок потрібно легалізувати, оскільки гроші від легалізації вже закладені в бюджет на 2018 рік.

"Ми принципово вимагаємо регулювання цієї діяльності, важливо цей ринок впорядкувати і зробити цивілізованим. Це мільярди податкових надходжень, які держава втрачає щорічно", - зазначив він.