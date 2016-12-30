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Генеральна прокуратура оголосила в розшук екс-міністра оборони Лебедєва

Спеціальне розслідування стосовно Лебедєва неможливе, так само як і арешт його майна
Генеральна прокуратура оголосила в розшук колишнього міністра оборони Павла Лебедєва за підозрою у сприянні правоохоронцям при розгоні Євромайдану.
Генеральна прокуратура оголосила в розшук екс-міністра оборони Лебедєва Павло Лебедєв. Фото: kmu.gov.ua

Департамент спеціальних розслідувань розслідує кримінальну виробництво за підозрою екс-міністра оборони в тому, що він у складі злочинної організації колишнього Президента Віктора Януковича, використовуючи своє службове становище, сприяв правоохоронцям у придушенні акцій протесту активістів Євромайдану, - повідомляють "Українські новини" з посиланням на відповідь ГПУ на запит.

Йому інкримінується скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 (участь у злочинній організації, створеної з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину) Кримінального кодексу.

"У зв'язку з невстановленням місцезнаходження підозрюваного він оголошений у розшук", - наголошується в повідомленні.

При цьому пояснюється, що спеціальна (заочне) розслідування стосовно Лебедєва неможливо, так як законодавство не передбачає такої можливості для підозрюваних за ст. 255 Кримінального кодексу.

"Також не арештовано майно екс-міністра, так як в його справі не заявлено цивільний позов, не встановлено збиток і не передбачена конфіскація майна", - додали в ГПУ.

Раніше Луценко повідомляв, що слідчі "знайшли сенсаційні речі при обшуках на квартирі, якою користувався екс-міністр оборони Павла Лебедєва" і пообіцяв озвучити їх в найближчий час у рамках оприлюднення відомостей щодо справи Іловайська.

Лебедєв був міністром оборони України з 24 грудня 2012 року по 27 лютого 2014 року. 27 лютого 2014 року за рішенням Верховної Ради України відправлено у відставку. Однак ще до своєї відставки 21 лютого покинув Київ, виїхавши в Севастополь.

Нагадаємо, Речник Міністерства оборони США контр-адмірал Джон Кербі повідомив журналістам, що міністр Чак Гейґел намагався зв’язатися з Міністерством оборони України, щоб обговорити насильство в Києві, але, за словами речника, там відхилили прохання. За його словами, ця відмова безпрецедентна.

Міністр оборони США також вказував на потенційну шкоду від будь-якої участі з боку військових у розгоні демонстрацій і закликав до стриманості.

 

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