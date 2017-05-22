Генпрокуратура просить дозволу заочно судити Азарова та Ставицького

Генеральна прокуратура направила до суду клопотання про дозвіл на заочну форму розслідування проти екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова.

"Щодо Азарова ми завершили розслідування і передали до суду клопотання про заочній формі осуду. Те ж саме стосується Ставицького. Ми завершили розслідування і передали до суду клопотання про заочній формі осуду", - повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, інформують "Українські новини".

Також найближчим часом будуть направлені до суду клопотання про заочному розслідуванні проти колишнього виконуючого обов'язки прем'єра Сергія Арбузова, колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка і бізнесмена Сергія Курченка.

Зазначимо, Азаров і Ставицький в Україні є фігурантом низки кримінальних проваджень. Вони ховаються від правосуддя за кордоном: екс-прем'єр перебуває в РФ, а Ставицький - в Ізраїлі. Другий зараз живе під ім'ям Натан Розенберг. В Україні йому інкримінують незаконне привласнення, розтрату держвласності шляхом зловживання владою, вчинене щодо особливо великої суми. При обшуку його місць проживання правоохоронці вилучили 4,8 млн дол. і 42 кг золота.

Нагадаємо, що 8 грудня поліція провела обшук на квартирі Миколи Азарова у Дарницькому районі Києва. В квартирі зберігалося багато цінних речей, творів мистецтва, зброї та іншого. Також в квартирі знайшли нагороди та привітання від керівництва РФ, які екс-прем'єр отримував у тому числі і під час трагічних подій Революції Гідності.

Сам Микола Азаров називає провокацією оприлюднену МВС інформацію про таємну квартиру в Києві, де він начебто зберігав коштовні речі.