Генпрокуратура Росії назвала терактом вибухи в метро Петербурга

Правоохоронці працюють над тим, щоб мінімізувати наслідки теракту і з'ясувати всі обставини

Вибухи в петербурзькому метрополітені були терористичним актом.

У Генеральній прокуратурі Росії називають вибух в метро Санкт-Петербурга терористичним актом, - заявив представник Генпрокуратури Олександр Куренной, пише "Медуза".

"Найближчим часом ми з нашими колегами з правоохоронних органів будемо працювати над тим, щоб мінімізувати наслідки цього теракту і з'ясувати всі обставини, які призвели до того, щоб він був здійснений", — заявив він у коментарі RT.

У той же час "Инфтерфаксу" Курінний сказав, що наразі офіційної кваліфікації "теракт" немає. "Робити зараз якісь висновки зарано", — сказав він.

Також агентство із посиланням на джерела повідомляє, що вибуховий пристрій було закладено в третьому вагоні з голови потягу. Усі загиблі знаходилися поблизу епіцентру вибуху, інші вагони не постраждали.