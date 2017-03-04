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Генпрокуратура Росії назвала терактом вибухи в метро Петербурга

Правоохоронці працюють над тим, щоб мінімізувати наслідки теракту і з'ясувати всі обставини
Вибухи в петербурзькому метрополітені були терористичним актом.
Генпрокуратура Росії назвала терактом вибухи в метро Петербурга Фото:112.ua

У Генеральній прокуратурі Росії називають вибух в метро Санкт-Петербурга терористичним актом, - заявив представник Генпрокуратури Олександр Куренной, пише "Медуза".

"Найближчим часом ми з нашими колегами з правоохоронних органів будемо працювати над тим, щоб мінімізувати наслідки цього теракту і з'ясувати всі обставини, які призвели до того, щоб він був здійснений", — заявив він у коментарі RT.

У той же час "Инфтерфаксу" Курінний сказав, що наразі офіційної кваліфікації "теракт" немає. "Робити зараз якісь висновки зарано", — сказав він.

Також агентство із посиланням на джерела повідомляє, що вибуховий пристрій було закладено в третьому вагоні з голови потягу. Усі загиблі знаходилися поблизу епіцентру вибуху, інші вагони не постраждали.

Нагадаємо, за попередньою інформацією російських ЗМІ, на даний момент в результаті вибухів 10 осіб загинули, понад 20 постраждали.

Міністерство внутрішніх справ посилило заходи безпеки у зв'язку з вибухами в метрополітені Санкт-Петербурга.

 
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03 04 2017 17:29
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