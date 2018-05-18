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Гімназії, ліцеї та колегіуми прийматимуть першокласників без конкурсу

Зарахування дітей до перших класів спеціальних шкіл має здійснюватися без проведення конкурсу
У Міністерстві освіти і науки України роз'яснили, як потрібно проводити зарахування учнів до перших, п'ятих і десятих класів до спеціалізованих шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназій, ліцеїв, колегіумів державної та комунальної форми власності.
Гімназії, ліцеї та колегіуми прийматимуть першокласників без конкурсу Фото: inlviv.in.ua

Як пояснюється в підготовленому міністерством листі, зарахування дітей до 1-х класів зазначених вище закладів І-ІІІ ступенів здійснюється без проведення конкурсу та згідно з процедурами, визначеними Порядком зарахування.

Зарахування до 5-х класів таких закладів відбувається на загальних засадах шляхом переведення учнів з 4-го класу. У разі появи вільних місць зарахування на них відбувається таким чином: до початку навчального року зараховуються діти, які проживають на території обслуговування, а під час навчального року – у порядку надходження заяв.

Якщо ці заклади освіти II або ІІ-ІІІ ступенів (тобто не мають у своєму складі початкової школи), зарахування до 5-х класів відбувається за результатами конкурсного відбору за умови, що кількість поданих заяв станом на 31 травня перевищує загальну кількість наявних місць в класі (класах).

Зарахування до 10-х класів відбувається за результатами конкурсного відбору за умови, що кількість поданих станом на 31 травня заяв перевищує загальну кількість місць у десятому (десятих класах) закладу освіти.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки підтвердило, що порядок прийому школярів у перший клас передбачатиме лотерею.

У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, які довідки потрібні для відвідування школи і дитсадка.

 

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18 05 2018 23:29
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