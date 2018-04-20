Міносвіти введе лотерею на вільні місця в престижних школах

Міністерство освіти і науки підтвердило, що порядок прийому школярів у перший клас передбачатиме лотерею.

Міністр Лілія Гриневич розповіла, що після того як школа прийме всіх першокласників, які живуть по сусідству, решту вільних місць будуть заповнювати шляхом жеребкування. На її думку, ця процедура стосуватиметься передусім так званих престижних шкіл.

"Жеребкуванням буде вирішуватися, хто потрапить на вільні місця. Які можуть бути критерії? Я назву базові. По-перше, жеребкування повинно відбуватися в присутності батьків. По-друге, скринька або лотерейний барабан має бути прозорим. Я думаю, це не буде проблема, у нас і вибори проводять з прозорими скриньками. Головне питання - щоб кожен папірець був однаковим, без позначок і щоб витягувала папірці людина, яка представляє батьків", - розповіла Гриневич в ефірі Радіо НВ.

Вона вважає, що процес жеребкування повинен транслюватися в інтернеті.

Гриневич також заявила, що не вважає територіальний принцип прийому в перші класи проявом "кріпосного права".

"Ми опрацьовуємо з Мін'юстом дуже велику кількість документів, щоб це не обов'язково була реєстрація в паспорті. У нас багато переселенців, військовослужбовців, а також тих людей, які поїхали заробляти гроші у велике місто і тут живуть, орендуючи квартиру. І там є близько десятка можливих документів, але ви повинні надати лише один - і це необов'язково штамп у паспорті", - зазначила Гриневич.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України розмістило на сайті для публічного обговорення проект Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.