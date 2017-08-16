Глава Міноборони Польщі: Росію можна зупинити тільки силою

За його словами, світ все більше впевнюється в тому , що "Москва не поважає норм міжнародного права"

Міністр національної оборони Польщі Антоні Мацаревич заявив, що нинішня загроза з боку Росії вимагає рішучої відповіді.

"Існує приказка, що Росія ніколи не була настільки сильною, наскільки говорить сама про себе, і не була такою слабкою, як би хотіли ті, хто за нею спостерігає", - зазначив польський міністр, інофрмує "Польське радіо".

За його словами, світ все більше впевнюється в тому , що "Москва не поважає норм міжнародного права і, як правило, застосовує силу для поділу територій". Міністр підкреслив, що напруженість в регіоні зростає з моменту вторгнення Росії в Грузію 2008 року.

Мацаревич додав, що у зв’язку з цим прийняті на саміті НАТО в Варшаві рішення про зміцнення східного флангу Альянсу були дуже важливими, а посилення російської агресії може зупинити тільки " рішучість і сила".

"Хочу нагадати, що ще у травні 2016 року військ НАТО у Польщі могло не бути – проти цього протестувала одна з європейських держав (Німеччина). Солдати мали бути в Литві, Латвії, Естонії та Румунії, але не у Польщі", - сказав Антоні Мацаревич - "так, в результаті, не сталося".

Зазначимо, у жовтні минулого року Антоні Мацаревич заявив, що метою дій Росії є відновлення домінування над Польщею.