Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Глава Міноборони Польщі: Росію можна зупинити тільки силою

За його словами, світ все більше впевнюється в тому , що "Москва не поважає норм міжнародного права"
Міністр національної оборони Польщі Антоні Мацаревич заявив, що нинішня загроза з боку Росії вимагає рішучої відповіді.
Глава Міноборони Польщі: Росію можна зупинити тільки силою Антоні Мацаревич. Фото: ZN.ua

"Існує приказка, що Росія ніколи не була настільки сильною, наскільки говорить сама про себе, і не була такою слабкою, як би хотіли ті, хто за нею спостерігає", - зазначив польський міністр, інофрмує "Польське радіо".

За його словами, світ все більше впевнюється в тому , що "Москва не поважає норм міжнародного права і, як правило, застосовує силу для поділу територій". Міністр підкреслив, що напруженість в регіоні зростає з моменту вторгнення Росії в Грузію 2008 року.

Мацаревич додав, що у зв’язку з цим прийняті на саміті НАТО в Варшаві рішення про зміцнення східного флангу Альянсу були дуже важливими, а посилення російської агресії може зупинити тільки " рішучість і сила".

"Хочу нагадати, що ще у травні 2016 року військ НАТО у Польщі могло не бути – проти цього протестувала одна з європейських держав (Німеччина). Солдати мали бути в Литві, Латвії, Естонії та Румунії, але не у Польщі", - сказав Антоні Мацаревич - "так, в результаті, не сталося".

Зазначимо, у жовтні минулого року Антоні Мацаревич заявив, що метою дій Росії є відновлення домінування над Польщею.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 08 2017 17:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.