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Фільм "Богемна рапсодія" здобув головну нагороду премії "Золотий глобус"

У Лос-Анджелесі відбулася 76-та церемонія вручення премії "Золотий глобус"
Найкращим драматичним фільмом 2018 року визнали стрічку Брайана Сінгера "Богемна рапсодія", присвячену гурту Queen.
Фільм "Богемна рапсодія" здобув головну нагороду премії "Золотий глобус" Фото: nbcnews.com

Найращою актрисою визнали Гленн Клоуз за роль у стрічці "Дружина", інформує Golden Globe Awards.

Найращим драматичним серіалом визнали "Американців", а кращим комедійним телесеріалом став "Метод Комінского".

У категорії "Найраща комедія і мюзикл" перемогу здобула комедійна драма Пітера Фарреллі "Зелена книга". Крім того, за цей фільм Фареллі, Нік Валлелонга і Брайан Керрі отримали нагороду в номінації "Найкращий сценарій".

Найкращим режисером 2018 року визнали мексиканського режисера і сценариста Альфонсо Куарона за драму "Рим", яка також здобула нагороду в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

Піснею 2018 року оголосили композицію "Shallow" з мелодрами "Зірка народилася". Її автори - Леді Гага, Марк Ронсон, Ендрю Уайетт і Ентоні Россомандо - завоювали "золотий глобус" у номінації "Найкраща оригінальна пісня".

Нагадаємо, торік актриси з-поміж претенденток на кінопремію "Золотий глобус", зокрема Джессіка Честейн, Меріл Стріп, Емма Стоун, прийшли у чорному на 75-ту церемонію вручення премії, на знак протесту проти сексуальних домагань.

 
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07 01 2019 10:30
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