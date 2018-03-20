ГПУ обшукала підприємства Фірташа через підозри у відмиванні 500 млн грн
"У понеділок, 19 березня, були проведені санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях підприємств реального сектору економіки та торговців цінними паперами, які причетні до вчинення злочинів", - зазначила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.
Сарган зазначає, що протягом 2015-2017 років підконтрольні Фірташу підприємства, приватне акціонерне товариство "Сєвєродонецьке об'єднання АЗОТ", ПАТ "АЗОТ", ПАТ "Рівнеазот", державне підприємство "Хімік" ПАТ "АЗОТ" та інші, які входять до бізнес-групи "GROUP DF", організували діяльність низки фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній.
З метою виводу коштів у тіньовий сектор економіки між цими підприємствами та страховими компаніями ПРАТ "СК "Саламандра-Україна", ПРАТ "СК "Дім страхування" та інші, що також входять до Group DF, укладено договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховано фіктивні страхові внески.
"Тобто, застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угруповання. У подальшому виведення цих коштів здійснювалось шляхом страхування цими ж підконтрольними страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів інших фіктивних підприємств та "підставних" фізичних осіб", - написала Сарган.
Отже, за її словами, страховими компаніями здійснювалось страхування ризиків у разі неповернення кредитів, які видані фінансовою компанією в адресу фіктивних підприємств та підставних осіб.
Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам товариств. Після прогнозованого неповернення цих кредитів страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансовій компанії з подальшим виведенням готівки через банківські установи. Орієнтована сума ухилення від сплати податків складає понад 500 млн грн.
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