ГПУ зупинила розслідування справи щодо Саакашвілі

Генеральна прокуратура 6-го березня зупинила розслідування справи за підозрою лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі в скоєнні злочину, пов'язаного з діяльністю злочинної організації і сприяння учасникам такої організації (ч. 1 ст. 15, ч. 3. ст. 28, ч. 1 ст. 265 Кримінального кодексу України).

"Постановою від 06.03.2018 Генеральна прокуратура України вирішила зупинити кримінальне провадження щодо М.Саакашвілі, тим самим визнавши безпідставність підозри Саакашвілі. І в діях Генпрокуратури вбачається формалізм у цій ситуації, що полягає в тому, що підозрюваного спочатку викидають за межі України всупереч законодавству і потім просять про міжнародне співробітництво, але щоб не втратити авторитет у суспільстві справу вирішили "заморозити" на невизначений час", - розповів адвокат політика Руслан Чорнолуцький, передає "Інтерфакс-Україна".

У постанові начальника відділу пріоритетних доручень департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури Ярослава Домбровського зазначається, що досудове розслідування зупинено у зв'язку з "необхідністю" виконання процесуальних дій у рамках міжнародного співробітництва".

Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко оприлюднив запис розмови Міхеїла Саакашвілі із олігархом-втікачем Сергієм Курченком . Луценко заявив, що у слідства є дані про передачу Сергієм Курченком людям Міхеїла Саакашвілі 500 тисяч доларів . Курченко нібито вирішив спонсорувати лідера "Руху нових сил" в обмін на повернення активів, які втратив після втечі в Москву.

Окрім того, за даними ГПУ, соратник Саакашвілі - Северіон Дангадзе в ході спілкування з довіреною особою Курченка сказав, що прорив екс-президента Грузії через український кордон обійшовся в 300 тисяч доларів.

Саакашвілі підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Кримінального кодексу України: замах на злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою або злочинною організацією; сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності.

При цьому Саакашвілі, його соратники і адвокати називають цю справу сфабрикованою, а затримання Дангадзе незаконним. Саакашвілі стверджує, що взагалі не знайомий з Курченком, а аудіозаписи своїх розмов із бізнесменом-втікачем, як і їхню експертизу, називає фальсифікацією і підтасовуванням.

Додамо, що 12 лютого лідера партії "Рух нових сил" затримали люди у камуфляжі, коли він перебував у ресторані в Києві. У Державній прикордонній службі України заявили, що Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.