Саакашвілі повернули до Польщі

Під час виконання процедури прикордонники, за їх словами, змушені були застосувати силову підтримку

У Державній прикордонній службі України заявляють, що Міхеіла Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.

У відомстві розповіли, що сьогодні, 12 лютого, військовослужбовці Держприкордонслужби спільно з представниками Міграційної служби та Національної поліції "довели до Міхеіла Саакашвілі рішення компетентного органу про його повернення до країни попереднього перебування".

"Однак під час виконання процедури на представників правоохоронних органів накинулися невідомі із оточення Михеіла Саакашвілі. Прикордонники змушені були захищатися та застосували силову підтримку", – зазначили в Держприкордонслужбі.

22 вересня 2017 року Мостиський суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України. З січня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відмовив Саакашвілі у позовних вимогах до державної міграційної служби у визнанні його біженцем. 6 лютого Окружний адмінсуд суд Києва повторно не задовольнив скаргу Саакашвілі на рішення Міграційної служби про відмову в оформленні документів про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.