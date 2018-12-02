Саакашвілі заявив, що Україна готується видворити його до Польщі
Про це політик розповів у інтерв'ю грузинському телеканалу "Руставі 2".
За словами Саакашвілі, українська влада відмовилася від ідеї депортувати його до Грузії, оскільки це може привести до масових протестів в Україні. Окрім того, політик вважає, що грузинська сторона також не зацікавлена в його екстрадиції, інформує російський новинний сайт "Дождь".
Саакашвілі заявив, що імміграційна служба України "підписала пакет документів" для депортації його до Польщі. Але він сумнівається у тому, що українська влада зможе здійснити свій план.
Як відомо, 3 січня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відмовив Саакашвілі у визнанні незаконним рішення Управління ДМС у Київській області, яким йому відмовлено у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту після позбавлення громадянства України. Суддя Окружного адмінсуду Києва Тетяну Скочок оголосила рішення: "У задоволенні позову відмовити повністю".
Додамо, що Саакашвілі заявив, що у нього є пропозиції про надання громадянства від декількох європейських країн, але він має намір відстоювати свої права в Україні.
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