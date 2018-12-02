Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Саакашвілі заявив, що Україна готується видворити його до Польщі

За словами Саакашвілі, українська влада відмовилася від ідеї депортувати його до Грузії
Лідер партії "Рух нових сил", екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив, що українська влада вирішила депортувати його до Польщі, звідки він влітку потрапив до України
Саакашвілі заявив, що Україна готується видворити його до Польщі Фото: unian.net

Про це політик розповів у інтерв'ю грузинському телеканалу "Руставі 2".

За словами Саакашвілі, українська влада відмовилася від ідеї депортувати його до Грузії, оскільки це може привести до масових протестів в Україні. Окрім того, політик вважає, що грузинська сторона також не зацікавлена в його екстрадиції, інформує російський новинний сайт "Дождь".

Саакашвілі заявив, що імміграційна служба України "підписала пакет документів" для депортації його до Польщі. Але він сумнівається у тому, що українська влада зможе здійснити свій план.

Як відомо, 3 січня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відмовив Саакашвілі у визнанні незаконним рішення Управління ДМС у Київській області, яким йому відмовлено у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту після позбавлення громадянства України. Суддя Окружного адмінсуду Києва Тетяну Скочок оголосила рішення: "У задоволенні позову відмовити повністю".

Додамо, що Саакашвілі заявив, що у нього є пропозиції про надання громадянства від декількох європейських країн, але він має намір відстоювати свої права в Україні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 02 2018 06:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Референдум 2.0. Навіщо Путіну ставати президентом в Севастополі?

Референдум 2.0. Навіщо Путіну ставати президентом в Севастополі?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.