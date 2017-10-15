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Грецькі священики тиждень битимуть у дзвони на знак протесту проти закону про зміну статі

Закон дозволяє грекам з 15 років змінити гендер в офіційних документах за спрощеною процедурою
Грецьке духівництво на знак протесту проти закону, що полегшує процедуру офіційної зміни статі, протягом тижня битиме у дзвони по три хвилини щодня.
Грецькі священики тиждень битимуть у дзвони на знак протесту проти закону про зміну статі Фото: thenationalherald.com

Про це повідомляє Associated Press.

Під керівництвом консервативного православного єпископа митрополита Амвросіоса Калавріта, священики вирішили, що починаючи з неділі і до суботи вони битимуть у церковні дзвони щодня опівдні по три хвилини.

Грецьке духівництво також закликало до скасування "антихристиянського" та "антигрецького" закону.

Ухвалений минулого тижня закон дозволяє грекам з 15 років змінити стать, зазначену у посвідченнях та інших офіційних документах, за спрощеною процедурою в суді. Раніше їм потрібно було довести, що вони пройшли хірургічну та психіатричну оцінку.

Нагадаємо, один із трьох коледжів Кембриджського університету, куди до цих пір брали виключно жінок, почне приймати заявки на вступ від абітурієнтів-трансгендерів.

 

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15 10 2017 23:59
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