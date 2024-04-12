Парламент Німеччини проголосував за спрощення процедури зміни імені та статі для трансгендерних людей

Цю процедуру різко критикували як занадто тривалу, дорогу і принизливу.

Німецький парламент 12 квітня схвалив закон, який полегшить трансгендерним, інтерсексуальним і небінарним людям зміну імені та статі в офіційних документах.

Про це повідомляє NBC News.

Чинне законодавство, яке діяло останні 40 років, вимагало від осіб, які хочуть змінити стать в офіційних документах, спочатку отримати оцінку двох експертів, "достатньо обізнаних з конкретними проблемами транссексуалізму", а потім рішення суду.

Цю процедуру різко критикували як занадто тривалу, дорогу і принизливу.

Новий закон дозволить повнолітнім особам змінювати своє імʼя та юридичну стать, подавши заяву у відповідні органи реєстрації без додаткових формальностей.

Нові правила також дозволять неповнолітнім віком від 14 років змінювати імʼя та юридичну стать за згодою батьків або опікунів; якщо вони не погоджуються, підлітки зможуть звернутися до сімейного суду.

У випадку дітей молодше 14 років, батьки або опікуни повинні будуть подавати заяви до органів реєстрації від їхнього імені.