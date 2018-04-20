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Громадяни України зможуть їздити до китайської провінції Хайнань без віз

Зазначимо, що провінція Хайнань запровадила безвізовий режим для громадян 59 країн світу, серед яких і Україна
Громадяни України з 1 травня зможуть подорожувати до китайської провінції Хайнань без віз.
Громадяни України зможуть їздити до китайської провінції Хайнань без віз Фото: newsukraine.com.ua

Про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ України.

"Україну включено до переліку держав, громадяни яких можуть в’їжджати та перебувати на території провінції Китаю Хайнань без віз строком до 30 днів", - йдеться у повідомленні.

У МЗС уточнили, що спрощений порядок в’їзду застосовуватиметься з 1 травня для туристичних поїздок як в рамках групових турів, так і для індивідуальних подорожей.

Зазначимо, що провінція Хайнань запровадила безвізовий режим для громадян 59 країн світу, серед яких і Україна.

Провінція Хайнань з населенням понад 8 млн людей розташована на однойменному острові на півдні країни, це другий за величиною острів в Китаї. На острові розвинена індустрія відпочинку і розваг, широка мережа готелів різного рівня. Середня річна температура на острові становить +24 °С.

У 2014 році на острові було завершено будівництво космодрому Веньчан, поблизу нього планується відкрити тематичний парк, присвячений китайській космічній програмі.

Нагадаємо, що українське дипломатичне відомство досягло домовленостіпро безвізовий режим з двома країнами Південної Америки.

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20 04 2018 21:16
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