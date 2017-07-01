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Гройсман розповів, що уряд працює над пошуком моделі обігу земель в Україні

Модель ринку землі буде запроваджена після широкого та відкритого обговорення з громадянами
Прем'єр-міністр заявив, що уряд працює над пошуком моделі обігу земель в Україні, що буде ухвалена на основі збалансованого рішення за підсумками широкого обговорення.
Гройсман розповів, що уряд працює над пошуком моделі обігу земель в Україні Володимир Гройсман. Фото: Artyushenko / ZN.ua

Відповідаючи на питання щодо готовності уряду ініціювати та серйозно працювати над законом прообіг земель, Гройсман зазначив: "Ми працюємо, ми знайдемо модель, тоді будемо виходити на обговорення і приймати збалансоване рішення", - повідомляє "Укрінформ".

Прем'єр  переконаний, що модель ринку землі може бути запроваджена в Україні тільки після широкого та відкритого обговорення з громадянами, власниками паїв, експертами.

"Треба ринок земель чи ні. Це дискусійне питання. Давайте обговоримо, я готовий. Але чи хтось сказав, яким має бути той ринок землі? Ні, ніхто не сказав, яким він має бути. Тож давайте ми, по-перше, напрацюємо модель, широко обговоримо цю модель, проконсультуємося з українськими громадянами, з власниками паїв, а потім приймемо узгоджене рішення. Ось хід моїх думок. Якщо ж хтось хоче на ривок зняти мораторій на землю, скупити за три місяці всю землю в країні, я категорично проти. Так не буде. І доки я Прем'єр-міністр, я не дам цього зробити", – підкреслив він.

"Це дуже чутливе питання, його слід з усіх сторін обговорити, – наголосив Гройсман. – …Серйозне, фундаментальне питання – питання української землі, щодо якого треба максимально відкрито, експертно порадитися, зрозуміти, пояснити, а потім приймати рішення".

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко підписав закон щодо продовження мораторія на продаж сільськогосподарських земель до 1 січня 2018 року.

Відповідний закон Верховна рада прийняла 6 жовтня. За нього проголосували 297 народних депутатів.
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07 01 2017 17:12
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