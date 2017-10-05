CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійський співак Григорій Лепс внесений в чорні списки "Миротвореця" через виправдання російської агресії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Григорій Лепс потрапив до бази "Миротворця" за виправдання російської агресії
Лепс сказав, що Росія не воює з Україною, а "українці самі розбираються між собою"
Григорій Лепс. Фото: slovovolyni.com
Він знаходиться в базі під своїм справжнім ім'ям: Григорій Лепсверідзе. Йому закидають виправдання російської агресії, підтримку російського окупаційного режиму в Криму, - свідчать дані, розміщені на сайті "Миротворця".
Як докази наводиться цитата з інтерв'ю, де Лепс сказав, що Росія не воює з Україною, а "українці самі розбираються між собою".
Також повідомляється, що Лепс неодноразово незаконно перетинав кордон з Кримом, де давав концерти. В тому числі, виступав на концерті, присвяченому "річниці возз'єднання Криму з Росією".
Для збільшення натисність на зображення.Фото: myrotvorets.center
Нагадаємо, популярний виконавець Діма Білан, так само як і чимало російських артистів, занесений в інтернет-базу під назвою "Миротворець".
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