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Григорій Лепс потрапив до бази "Миротворця" за виправдання російської агресії

Лепс сказав, що Росія не воює з Україною, а "українці самі розбираються між собою"
Російський співак Григорій Лепс внесений в чорні списки "Миротвореця" через виправдання російської агресії.
Григорій Лепс потрапив до бази "Миротворця" за виправдання російської агресії Григорій Лепс. Фото: slovovolyni.com

Він знаходиться в базі під своїм справжнім ім'ям: Григорій Лепсверідзе. Йому закидають виправдання російської агресії, підтримку російського окупаційного режиму в Криму, - свідчать дані, розміщені на сайті "Миротворця".

Як докази наводиться цитата з інтерв'ю, де Лепс сказав, що Росія не воює з Україною, а "українці самі розбираються між собою".

Також повідомляється, що Лепс неодноразово незаконно перетинав кордон з Кримом, де давав концерти. В тому числі, виступав на концерті, присвяченому "річниці возз'єднання Криму з Росією".

Для збільшення натисність на зображення.Фото: myrotvorets.center

Нагадаємо, популярний виконавець Діма Білан, так само як і чимало російських артистів, занесений в інтернет-базу під назвою "Миротворець".

 
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10 05 2017 15:03
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