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Гривня продовжує втрачати позиції

Долар і євро продовжують дорожчати
28 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 12:05 встановилися на рівні 28,27 - 28,3 гривні за долар.
Гривня продовжує втрачати позиції Фото: ASN

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,27 - 28,3 гривні;

Євро - 31,89 - 31,93 гривні;

Російський рубль - 0,4189 - 0,4195 гривні.

На чорному ринку станом на 12:20 курс долара становив 28,42 - 28,62 гривні. Курс євро - 32,08 - 32,34.

Нагадаємо, 27 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,12-28,15 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 28 листопада на рівні 28,1 гривні.

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28 11 2018 13:18
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