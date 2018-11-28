БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ28 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 12:05 встановилися на рівні 28,27 - 28,3 гривні за долар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гривня продовжує втрачати позиції
Долар і євро продовжують дорожчати
Фото: ASN
Про це повідомляє Finance.ua.
На 12:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,27 - 28,3 гривні;
Євро - 31,89 - 31,93 гривні;
Російський рубль - 0,4189 - 0,4195 гривні.
На чорному ринку станом на 12:20 курс долара становив 28,42 - 28,62 гривні. Курс євро - 32,08 - 32,34.
Нагадаємо, 27 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,12-28,15 гривні за долар.
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 28 листопада на рівні 28,1 гривні.
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