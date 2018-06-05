Ілон Маск заявив про намір відкрити кондитерську фабрику
"Я відкриваю кондитерську компанію, і вона буде приголомшливою", - зазначив Маск в Twitter.
При цьому, очікуючи бурхливої реакції громадськості на свою заяву, винахідник додав, що його наміри "суперсерйозні" і навіть поцікавився у своїх читачів, якими б вони хотіли бачити його цукерки.
Потім Маск запропонував свій варіант - так звану "криптоцукерку".
Але на цьому заяви винахідника не закінчилися. З наступних твітів стало зрозуміло, що, швидше за все, таким чином він продовжує заочну суперечку з холдингом Berkshire Hathaway і його керівниками Уорреном Баффетом і Чарльзом Мангером.
Справа в тому, що раніше на зборах акціонерів Tesla Маск розкритикував введену Баффетом концепцію "економічного рову" довгострокової переваги, що дозволяє компанії заробляти більше середнього по галузі рівня і захищати лідируючі позиції на ринку.
У відповідь Мангер заявив, що зауваження Маска правильні, якщо мова йде про "калюжі води", а Баффет додав, що безліч компаній дотримуються моделі "рову", наприклад, кондитерське підприємство See's, що входить в Berkshire Hathaway.
Зокрема, Маск пообіцяв "побудувати рів і засипати його цукерками" і додав, що Баффет "не зможе не інвестувати" в його кондитерський проект.
Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що вже наступного року мають відбутися випробувальні польоти його космічного корабля, який у майбутньому полетить на Марс.
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