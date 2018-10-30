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Інформація про мінування станції "Площа Льва Толстого" в Києві не підтвердилася

Станцію відчинили
Станція метро "Площа Льва Толстого" в Києві відновила свою роботу.
Інформація про мінування станції "Площа Льва Толстого" в Києві не підтвердилася Фото: commons.wikimedia.org

"Станцію "Льва Толстого" та пересадку відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", – повідомили у прес-службі Метрополітену.

Нагадаємо, увечері у вівторок, 30 жовтня, станцію закривали через повідомлення про мінування.

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30 10 2018 22:10
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