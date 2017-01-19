Іран пообіцяв Трампу сюрприз в разі скасування ядерної угоди
Про це повідомляє видання IRNA.
"Якщо обраний президент США Дональд Трамп анулює ядерну угоду, буде здивований Іраном", - заявив він.
Заріф відмовився докладніше відповісти на це питання, так як, за його словами, тоді "це перестане бути сюрпризом".
Заріф також заявив, що його країна не переживає через можливе скасування ядерної угоди з США.
"Щоб він не зробив з ядерної угодою, ми не хвилюємося з цього приводу, так як у нас свої варіанти. Але ми віримо, що в інтересах кожного дотримуватися угоди. Найважливіше, що це міжнародна угода. Це не двостороння угода між Іраном і США ", - заявив Заріф.
Нагадаємо, президент США Барак Обама прийняв рішення продовжити режим санкцій відносно Ірану, який був введений ще в 1979 році.
В серпні 2016 року президент Ірану Хасан Рухані звинуватив у невиконанні своїх зобов'язань західні країни-підписанти ядерної угоди з Тегераном.
На початку 2016 року США та Євросоюз скасували санкції проти Ірану після того, як Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 16 січня у своїй доповіді заявило, що Тегеран повністю припинив роботу над своєю ядерною програмою.
У червні Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв спалити ядерний меморандум у разі, якщо США не будуть його дотримуватися.
Причому подальші ядерні розробки та модернізацію ядерного арсеналу проводиться Великобританією та США.
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