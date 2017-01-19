Іран пообіцяв Трампу сюрприз в разі скасування ядерної угоди

В Ірані переконують. що не переживають через можливе скасування ядерної угоди з США

Глава Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф обіцяє "здивувати" обраного президента США Дональда Трампа, якщо той порушить ядерну угоду

Про це повідомляє видання IRNA.

"Якщо обраний президент США Дональд Трамп анулює ядерну угоду, буде здивований Іраном", - заявив він.

Заріф відмовився докладніше відповісти на це питання, так як, за його словами, тоді "це перестане бути сюрпризом".

Заріф також заявив, що його країна не переживає через можливе скасування ядерної угоди з США.

"Щоб він не зробив з ядерної угодою, ми не хвилюємося з цього приводу, так як у нас свої варіанти. Але ми віримо, що в інтересах кожного дотримуватися угоди. Найважливіше, що це міжнародна угода. Це не двостороння угода між Іраном і США ", - заявив Заріф.

Нагадаємо, президент США Барак Обама прийняв рішення продовжити режим санкцій відносно Ірану, який був введений ще в 1979 році.