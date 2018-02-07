Іспанія прийняла ще один човен з мігрантами, від якого відмовилися Італія та Мальта
Човен "Open Arms", який належить іспанській благодійній організації "Proactiva Open Arms", повідомив, що пізно в суботу він попрямував до Барселони після отримання пропозиції від мера міста Ади Колау, - повідомляє Reuters.
Представники організації засудили "нелюдську політику та закриті порти в Італії та Мальті" і повідомили, що судно прибуде до Барселони в середу.
У подібній ситуації 11 червня Іспанія запропонувала прийняти інший благодійний рятувальний корабель "Aquaris", на борту якого перебували 629 мігрантів.
Нагадаємо, глава МВС Італії повідомив, що італійські порти будуть закриті все літо для кораблів неурядових організацій, які рятують мігрантів.
Нагадаємо, біля берегів Лівії перекинувся і затонув човен зі 120 мігрантами, внаслідок чого троє людей загинули, ще близько 100 вважаються зниклими безвісти, серед них двоє немовлят та троє дітей до 12 років.
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